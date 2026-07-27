Sređivanje garderobera jedan je od kućnih poslova koji mnogi odlažu, a razlog je najčešće isti – teško je proceniti koje komade odeće zaista nosimo, a koji samo zauzimaju dragocen prostor. Ipak, postoji jednostavan trik sa ofingerima koji može da vam pomogne da bez mnogo truda donesete odluku šta ostaje u ormaru, a šta je vreme da ode.

Većina ljudi ima garderober prepun odeće, ali se iz dana u dan vraća istim omiljenim kombinacijama. Upravo zato ovaj metod može da pruži jasnu sliku o tome šta zaista koristite.

Kako funkcioniše trik sa ofingerima?

Sve što vam je potrebno jesu obični ofingeri i nekoliko sekundi vremena.

Na početku okačite svu odeću tako da kukice svih ofingera budu okrenute u istom smeru. Nije važno da li će biti okrenute ka napred ili nazad, već samo da svi ofingeri budu postavljeni jednako.

Svaki put kada obučete neki komad odeće, nakon pranja ili nošenja vratite ga u ormar, ali kukicu ofingera okrenite na suprotnu stranu. Tako ćete lako pratiti šta zaista nosite.

Posle nekoliko nedelja ili jedne sezone biće dovoljno da pogledate garderober. Komadi čiji su ofingeri ostali u prvobitnom položaju najverovatnije dugo nisu korišćeni i možda je vreme da razmislite da li vam i dalje trebaju.

Lakše donošenje odluke

Mnogi čuvaju odeću uz misao da će je "jednog dana sigurno obući". Međutim, praksa često pokazuje da veliki deo garderobe mesecima ostaje netaknut.

Pre nego što se odlučite da neki komad izbacite, postavite sebi nekoliko pitanja:

Da li mi ovaj komad i dalje odgovara?

Da li se u njemu osećam prijatno?

Da li bih ga danas ponovo kupio ili kupila?

Ako je odgovor na većinu pitanja negativan, možda je pravo vreme da taj komad donirate, prodate ili poklonite nekome kome će zaista koristiti.

Trik sa ofingerima ne zahteva dodatni novac niti posebno vreme, a može vam pomoći da garderober bude pregledniji i funkcionalniji. Nakon jedne sezone tačno ćete znati koju odeću redovno nosite, a koja samo zauzima mesto u ormaru.