Isplata jednokratne novčane pomoći građanima Srbije moguća je zbog većih budžetskih prihoda od očekivanih, saopštio je potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali.

Prema najavljenom planu, 14. septembra biće isplaćena jednokratna pomoć penzionerima u iznosima od 20.000 do 35.000 dinara, u zavisnosti od visine penzije.

Novčana pomoć za penzionere?

Penzioneri koji mesečno primaju do 31.092 dinara dobiće najveći pojedinačni iznos pomoći – 35.000 dinara. Ovoj grupi pripada oko 459.000 penzionera.

Građani koji primaju penziju od 31.092 do 56.851 dinar dobiće 27.500 dinara jednokratne pomoći. U ovoj kategoriji nalazi se oko 548.060 korisnika penzija.

Penzioneri sa mesečnim primanjima većim od 56.851 dinar dobiće 20.000 dinara. Reč je o najbrojnijoj grupi, koja broji više od 655.000 penzionera.

6.000 dinara za punoletne građane

Kako je najavljeno, 22. septembra uslediće isplata 6.000 dinara svim punoletnim građanima Srbije.

Pored toga, ministar finasija istakao je da će od 1. aprila dana na snagu stupiti snižene cene lekova u Srbiji.

Saopšteno je da će međuvremenu biti saopšteni i iznosi povećanja plata i penzija planiranih do kraja godine.