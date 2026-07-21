Devetogodišnja Amber Hagerman postala je simbol borbe za brže pronalaženje otete dece, nakon što je njena tragična sudbina dovela do nastanka sistema AMBER Alert, koji danas pomaže u spasavanju nestalih mališana širom sveta.

Amber je 13. januara 1996. godine vozila bicikl sa mlađim bratom na parkingu napuštene prodavnice u Arlingtonu, u američkoj saveznoj državi Teksas, nedaleko od kuće svojih bake i deke. Kada se njen brat vratio kući, devojčica je ostala sama. Nedugo zatim, očevidac je video muškarca kako zaustavlja crni pikap, izlazi iz vozila, grabi Amber uprkos njenim vriscima i odvodi je u nepoznatom pravcu.

Četiri dana kasnije telo devojčice pronašao je muškarac koji je šetao psa u koritu potoka, nekoliko kilometara od mesta otmice. Obdukcija je pokazala da je Amber bila živa oko dva dana nakon otmice, da je pretrpela seksualno nasilje, a potom je ubijena prerezivanjem vrata.

Iako je od zločina prošlo gotovo tri decenije, ubica nikada nije pronađen niti je bilo ko optužen za ovaj zločin. Policija u Arlingtonu saopštila je da i dalje poseduje DNK dokaze i da povremeno proverava nove informacije koje bi mogle dovesti do rasvetljavanja slučaja.

Amberina smrt izazvala je ogromnu reakciju javnosti i podstakla policiju i lokalne medije u oblasti Dalasa i Fort Vorta da uspostave sistem hitnog obaveštavanja građana kada dete bude oteto. Taj model kasnije je prerastao u nacionalni sistem AMBER Alert, koji omogućava brzo širenje informacija o nestaloj deci putem televizije, radija, mobilnih telefona, elektronskih saobraćajnih tabli i drugih komunikacionih kanala.

U znak sećanja na Amber Hagerman, 13. januar obeležava se kao Nacionalni dan AMBER Alert sistema u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema zvaničnim podacima, zahvaljujući upozorenjima koja nose njeno ime do sada je uspešno pronađeno i spaseno više od 1.200 otete dece, zbog čega je Amber, iako tragično izgubila život, ostavila nasleđe koje je spasilo mnoge druge.

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