Donald Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da Evropska unija ponovo, kako tvrdi, cilja velike američke kompanije.

On je podsetio da je, prema njegovim navodima, kompanija "Epl" kažnjena sa 15 milijardi dolara, "Meta" sa tri milijarde dolara, "Amazon" sa 2,5 milijarde dolara, dok je kompaniji "Gugl" izrečena još jedna kazna od milijardu dolara, čime su, kako tvrdi, ukupne kazne toj kompaniji premašile 18 milijardi dolara.

Tramp je ocenio da je reč o "nezakonitoj i izrazito diskriminatornoj praksi", navodeći da je ona započela tokom prve godine mandata bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena.

"Sjedinjene Američke Države nisu evropska kasica-prasica, niti ćemo dozvoliti da to budu", poručio je Tramp.

On je najavio da će administracija odmah pokrenuti istragu na osnovu člana 301 Zakona o trgovini, koja se koristi za ispitivanje, kako je naveo, prakse "pljačkanja" američkih kompanija i američkih poreskih obveznika.

Tramp je upozorio da će Evropska unija "platiti visoku cenu" zbog takvog postupanja i izrazio očekivanje da će izrečene kazne biti u potpunosti poništene, kao i da će Evropskoj uniji u najkraćem roku biti uvedene značajne carine.