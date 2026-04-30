U večernjim satima u sredu, deo Zemuna iznenada je utonuo u mrak.

Građani su prijavili nestanak struje, a na teren je odmah upućena dežurna ekipa EDB-a kako bi locirala i otklonila kvar, te ponovo uspostavila redovno snabdevanje električnom energijom.

Međutim, ono što su zatekli na lokaciji u Cvijićevoj ulici prevazišlo je okvire uobičajenih tehničkih problema.

Kako saznaje Telegraf.rs, po dolasku na lice mesta, radnici su primetili da su vrata trafostanice obijena. Ulaskom u objekat zatekli su beživotno telo nepoznate muške osobe.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama iz istrage, nesrećni muškarac je stradao u pokušaju da opljačka objekat i izvuče vredne delove.

Muškarac je ušao u trafostanicu kako se sumnja sa namerom da demontira i odnese bakarne elemente. U tom trenutku došlo je do stravičnog strujnog udara koji ga je usmrtio na licu mesta.

Upravo ovaj incident i neovlašćeni upad izazvali su kratak spoj i prekid u snabdevanju električnom energijom u tom delu Zemuna.

Na lice mesta su odmah po pozivu izašle ekipe policije i Hitne pomoći, a forenzičari su obavili detaljan uviđaj.

Telo je po nalogu nadležnog tužilaštva prevezeno na Institut za sudsku medicinu, gde će se obdukcijom utvrditi tačan uzrok smrti i raditi na identifikaciji stradalog muškarca, s obzirom na to da kod sebe nije imao lična dokumenta.

Policija nastavlja rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog slučaja.

Iz Elektrodistribucije Beograd ponovo apeluju na građane da ni pod kojim uslovima neovlašćeno ne pristupaju visokonaponskim objektima, jer to predstavlja direktnu opasnost po život i najstrože je zakonom zabranjeno.

