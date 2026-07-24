Srbija ima sve razloge da bude zadovoljna. Pregovori između Srbije i Amerike doneli izvanredne rezultate za našu zemlju. Očekuje se da će predsednik Vučić i predsednik Tramp rešiti i jedno od najvažnijih pitanja za Srbiju, a to je situacija u kojoj se nalazi NIS.

Razgovori između zvaničnika Srbije i Sjedinjenih Američkih Država doneli su nekoliko značajnih ekonomskih pomaka koji bi mogli da imaju dugoročne posledice po privredu i energetsku bezbednost zemlje.

Među najvažnijim rezultatima su potpisivanje ugovora o realizaciji projekta hidroelektrane Đerdap 3, koji se godinama smatra jednim od najvećih planiranih energetskih poduhvata u Srbiji. Projekat bi trebalo da doprinese povećanju proizvodnje električne energije, unapređenju stabilnosti elektroenergetskog sistema i jačanju domaćih skladišnih kapaciteta.

Pored toga, potpisan je i sporazum u oblasti energetike koji, prema ranijim najavama, predviđa direktne američke investicije u energetski sektor Srbije. Cilj je razvoj novih energetskih kapaciteta, modernizacija infrastrukture i unapređenje saradnje dve države u oblasti energetike.

Jedna od najznačajnijih ekonomskih vesti jeste i odluka da budu ukinute američke carine na izvoz proizvoda iz Srbije, što domaćim kompanijama omogućava konkurentniji nastup na američkom tržištu i povećava obim trgovinske razmene između dve zemlje. Ova mera posebno je važna za izvoznike iz namenske, prehrambene, metalske i prerađivačke industrije.

Sada se sa posebnom pažnjom prati razvoj događaja oko Naftne industrije Srbije (NIS). Nakon više rundi razgovora između Beograda i Vašingtona, očekuje se da bi upravo pitanje budućeg statusa kompanije moglo da bude jedna od narednih važnih tema u bilateralnim odnosima.

Zvanične odluke o NIS-u za sada nisu donete, ali u javnosti postoje očekivanja da bi nastavak dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država mogao da doprinese pronalaženju rešenja koje bi obezbedilo stabilno snabdevanje domaćeg tržišta i nastavak poslovanja kompanije.

Ukoliko se i to pitanje reši Srbija mogla da zaokruži jedan od najznačajnijih paketa ekonomskih dogovora sa Sjedinjenim Američkim Državama u istoriji naše zemlje.