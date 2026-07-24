Mask je to izjavio u intervjuu za britanski magazin The Economist, u kojem je odbacio tvrdnje da podržava krajnju desnicu u Evropi, prenosi Balkanwatch.

„Ja podržavam normalne ljude. Ono što vi nazivate krajnjom desnicom, to činite pogrešno“, rekao je Mask tokom razgovora sa glavnom urednicom magazina.

„Šta je tu ekstremno?“

Govoreći o politici u Evropi, Mask je rekao da zahtevi poput bezbednih granica, sigurnih gradova i odgovorne javne potrošnje ne predstavljaju ekstremizam.

„Recite mi, šta je od ovoga krajnje desno? Bezbedne granice, bezbedni gradovi i odgovorna javna potrošnja.“

On je potom optužio medije da evropsku desnicu „lažno, obmanjujuće i besmisleno“ predstavljaju kao krajnju desnicu.

„Molim vas da ovaj deo ne izbacite iz intervjua“, poručio je Mask tokom rasprave sa urednicom The Economista.

„Danas bi i Obamu nazvali Trampom“

Mask je ocenio da se politički centar tokom poslednjih deset do petnaest godina značajno promenio.

Kao primer naveo je da bi danas mnogi, kada bi im se pročitao govor Baraka Obame ili Hilari Klinton uz tvrdnju da ga je održao Donald Tramp, odmah ocenili da je reč o neprihvatljivim stavovima.

„A onda biste im rekli: To je zapravo bio govor Obame. To je bio govor Hilari Klinton.“

Prema njegovim rečima, upravo to pokazuje koliko su se promenili kriterijumi u političkoj debati i način na koji se određeni stavovi danas predstavljaju u javnosti.

Oštra rasprava o Britaniji

Tokom intervjua Mask se sukobio sa urednicom i oko situacije u Velikoj Britaniji. Dok je ona tvrdila da London ostaje bezbedniji od većine američkih gradova i da njegove ocene o stanju u zemlji nisu zasnovane na činjenicama, Mask je odgovorio da Britanija ide u pogrešnom pravcu zbog, kako je rekao, sve većeg broja ljudi čije su vrednosti suprotne zapadnim.

On je ponovio da veruje kako će se, ukoliko se taj trend nastavi, u budućnosti pojaviti ozbiljne društvene tenzije.