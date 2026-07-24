Zapečena masnoća, ostaci hrane i tamni tragovi na plehu često deluju kao da ih je nemoguće ukloniti. Mnogi zbog toga pomisle da je vreme za kupovinu novog pleha, ali pre nego što odustanete, isprobajte jednostavan trik koji može znatno olakšati čišćenje.

Sve što vam je potrebno jeste jedna kapsula za pranje sudova i vrela voda.

Kako funkcioniše ovaj trik?

Kapsule za sudomašinu sadrže sastojke koji pomažu u razgradnji masnoće i osušenih ostataka hrane. U kombinaciji sa vrelom vodom mogu omekšati tvrdokorne naslage koje su se tokom pečenja zalepile za površinu pleha.

Iako možda neće ukloniti svaku mrlju bez dodatnog čišćenja, mogu značajno smanjiti potrebu za dugotrajnim ribanjem.

Kako očistiti zagoreli pleh?

Postupak je jednostavan:

Stavite jednu kapsulu za pranje sudova na sredinu zagorelog pleha. Prelijte je ključalom vodom tako da prekrije zaprljanu površinu. Ostavite da odstoji nekoliko sati, a najbolje preko noći. Prospite vodu i operite pleh sunđerom.

Nakon natapanja, zagorele naslage bi trebalo da budu znatno mekše, pa će se lakše ukloniti uz minimalno ribanje.

Budite oprezni sa neprijanjajućim premazima

Ova metoda pogodna je za većinu metalnih i emajliranih plehova.

Ako čistite pleh sa teflonskim ili drugim neprijanjajućim premazom, izbegavajte grube žice i abrazivna sredstva jer mogu oštetiti zaštitni sloj.

U tom slučaju koristite mekani sunđer ili krpu.

Kada je ipak vreme za novi pleh?

Ako je pleh deformisan, premaz je oštećen ili postoje duboka oštećenja koja utiču na bezbednost pripreme hrane, zamena je najbolje rešenje.

Međutim, ako je problem samo tvrdokorna zagorela masnoća, ovaj trik može pomoći da pleh ponovo izgleda znatno čistije i produži njegov vek trajanja.

Uz malo strpljenja i jednu kapsulu za sudomašinu, čišćenje zagorelog pleha može biti mnogo jednostavnije nego što ste mislili.