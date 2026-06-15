U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za za borbu protiv korupcije UKP, u saradnji sa Sektorom poreske policije, a po nalogu Odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su četiri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost, poreska utaja i pranje novca.

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio navedena krivična dela uhapšen je V. N. (47) iz Novog Sada, dok su N. K. (43) i B. T. (48) iz Beograda i N. K. (45) iz Trstenika uhapšeni zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca.

Sumnja se da su oni u periodu od oktobra 2024. do sredine marta 2025. godine, u svojstvu odgovornih lica više privrednih društava iz Srbije, učestvovali u organizovanju i realizaciji poslovnih transakcija zasnovanih na navodno fiktivnim fakturama i tako stekli protivpravnu imovinsku koristi od oko 42 miliona dinara.

Kako se sumnja, dva privredna društva iz Beograda ispostavila su jednom privrednom društvu iz Novog Sada fiktivne fakture u iznosu od oko 37 miliona dinara, na osnovu kojih su izvršena plaćanja ovim privrednim društvima iz Beograda koja su potom, kako se sumnja, taj novac prebacila na lični račun osumnjičenog N. K. koji ga je podigao u gotovini. Ujedno je privredno društvo iz Novog Sada, na osnovu istih fiktivnih faktura, ostvario i pravo na povrat PDV-a u iznosu od 6,4 miliona dinara, za koji se sumnja da je neosnovano pribavljen.

Takođe se sumnja da je istom privrednom društvu iz Novog Sada ispostavljena fiktivna faktura od strane trećeg privrednog društva iz Beograda u iznosu od oko 5.500.000,00 dinara, koji je ovom privrednom društvu i isplaćen iako je nakon toga faktura stornirana. Kako se sumnja, ovo privredno društvo iz Beograda je novac nakon uplate prebacilo na lični račun osumnjičenog N. K. koji ga je podigao u gotovini.

Osumnjičenima V. N., N. K., B. T. i N. K. određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni nadležnom tužilaštvu.