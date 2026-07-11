Otmica Barbare Džejn Mekl iz decembra 1968. godine ostala je upamćena kao jedan od najneverovatnijih slučajeva u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Tada dvadesetogodišnja studentkinja Univerziteta Emori oteta je iz motela u Atlanti, gde je sa majkom boravila nakon što se razbolela od hongkonškog gripa.

U ranim jutarnjim satima na vrata njihove sobe pokucali su naoružani muškarac i njegova saučesnica, predstavljajući se kao osobe koje istražuju navodnu saobraćajnu nesreću. Verujući da je u nesreći možda stradao porodični prijatelj, Barbarina majka otvorila je vrata. Napadači su je savladali, a Barbaru pod pretnjom oružjem odveli u automobil.

Ono što je usledilo šokiralo je javnost. Otmica nije završena skrivanjem u nekoj kući ili skrovištu - kriminalci su devojku zatvorili u posebno napravljenu kutiju od fiberglasa, zakopali je ispod zemlje u šumi i ostavili joj tek toliko vazduha, vode i hrane da preživi. Istovremeno su od njenog oca, imućnog građevinskog investitora, tražili otkup od 500.000 dolara.

Nakon višednevne potrage i složene istrage FBI je uspeo da otkrije tragove koji su doveli do mesta gde je Barbara bila zakopana. Posle više od 80 sati provedenih pod zemljom pronađena je živa. Bila je iscrpljena i dehidrirana, ali bez težih fizičkih povreda. Kasnije je ispričala da ju je tokom zatočeništva održavala nada da će ponovo videti svoju porodicu.

Oboje otmičara su uhapšeni i osuđeni, a slučaj je godinama bio u centru pažnje američke javnosti. Barbara je kasnije svoj potresni doživljaj opisala u knjizi, po kojoj su snimljena i dva televizijska filma. Njena priča i danas se smatra jednim od najdramatičnijih i najneverovatnijih slučajeva otmice sa srećnim završetkom u istoriji SAD.

BONUS VIDEO