Italijanka Sara Bevivino (28) stigla je nakon dugog noćnog leta u Hurgadu, u Egiptu, i radovala se što će se konačno baciti u mekan, udoban krevet.

Umesto ključa od sobe, dočekalo ju je iznenađenje - hotel ju je obavestio da joj je rezervacija otkazana, iako je bila potvrđena.

Sara je pre putovanja upozorila upravu hotela da će stići noću. „Uverili su me da neće biti problem jer recepcija radi 24 sata dnevno“, kaže Sara. Međutim, po dolasku joj je hladno rečeno da soba nije dostupna.

Ljuta devojka je snimila video ispred hotela.

„Ne možete ostaviti mladu ženu noću bez hotela. Niko me ni o čemu nije obavestio. Tri je sata ujutru, a ja sam zaglavljena ovde.“

Prema njenim rečima, recepcionarka se stalno izvinjavala, ali nije ponudila nikakvo rešenje. Nakon celog dana na poslu i noćnog putovanja, umesto odmora, počela je očajnička potraga za sigurnim smeštajem. Na kraju je zamolila recepcionarku da pozove drugi hotel u kome je ranije odsela. Srećom, pronađena je slobodna soba i Sara je otišla tamo.

U međuvremenu, njen video je postao viralan na društvenim mrežama, a hotel je reagovao tek nakon toga. Izvinili su se, ponudili besplatan boravak i obećali nove mere. „Svako može da pogreši. Žao mi je samo što je izvinjenje stiglo tek nakon što je video postao viralan. Više je delovalo kao pokušaj spasavanja reputacije“, smatra Sara.

Naglasila je, međutim, da ne želi da kritikuje Egipat. „To se može desiti bilo gde u svetu. Samo želim da upozorim da nijedan putnik ne sme biti ostavljen usred noći na ulici“, zaključila je..