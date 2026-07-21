Umesto stida i srama što su nevinog čoveka lažima svesno gurnuli u smrt, mrzitelji bez trunke empatije se slade tragedijom i pišu monstruozne komentare!

Tragedija koja je potresla Srbiju, u kojoj je mladi policajac V.L. (33) digao ruku na sebe nakon višemesečnog linča na društvenim mrežama, dobila je još bolesniji nastavak!

Podsećamo, V.L. je bio pošten pripadnik policije, profesionalac i otac troje maloletne dece. Nažalost, postao je žrtva lažnog targetiranja opozicionije i blokadera kao i glavnog krivca za ovu tragediju - pokreta "Kreni-promeni", koji su ga bez ikakvog dokaza proglasili nasilnikom, iako čovek uopšte nije ni bio u Valjevu tokom spornih događaja!

Nakon što je nevin čovek podlegao stravičnom pritisku, umesto saosećanja, lešinari su pokazali svoje pravo, neljudsko lice prepuno mržnje i morbidnosti.

Na društvenim mrežama pojavili su se bolesni komentari blokadera:

"Dovuko se iz Bosne da bije po Srbiji..."

"Crko pseto pandursko."

"Šta pije kafana? Živeli!"

Ovo su samo neki od jezivih komentara koje su blokaderi podelili na mrežama.

Dok lešinari na mrežama skreću pažnju bolesnim tekstovima, iza pokojnog je ostala neutešna porodica i troje maloletne dece kojima niko ne može vratiti oca.