

Više od 30 policajaca, helikopter, dronovi, psi i konjica gotovo 12 sati tragali su u Sloveniji za Amirom Uzunovićem (39), državljaninom BiH, koji je osumnjičen za brutalno ubistvo svoje supruge Zijade (36). Kako se sumnja, on je nesrećnu ženu izbo ne smrt nožem, a onda je preplivao reku Dravu I prešao na drugu obalu, kako bi skrio tragove, a potom se skrivao na groblju!

Kako je ranije saopštila Policijska uprava Celje, osumnjičeni je pronađen posle 12 sati u blizini mesta zločina, a prilikom hapšenja nije pružao otpor. O njegovom bekstvu bile su obaveštene i policijske službe Hrvatske i Austrije kako bi se sprečilo eventualno bekstvo preko granice. Njegova fotografija objavljena je u gotovo svim regionalnim medijima, pa i u srpskim.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, Uzunović se sumnjiči da je nožem usmrtio svoju suprugu u njihovom stanu u centru Vuhreda. Tragedija je otkrivena u noći između nedelje i ponedeljka, nakon što je lekar o slučaju obavestio policiju, koja je odmah izašla na teren i započela uviđaj.

-U potragu su se uključili policajci iz više policijskih stanica, kriminalistički istražitelji iz Sektora kriminalističke policije, vodiči službenih pasa, kao i helikopterska jedinica i policajci na konjima. Teren je pregledan i uz pomoć dronova. Ukupno je više od 30 policajaca učestvovalo u potrazi koja je trajala duže od 12 sati - rekli su iz slovenačke policije.

Kako je saopštio Boštjan Kavec iz Policijske uprave Celje, policija je oko 9 časova ujutru dobila informaciju da se osumnjičeni nalazi na groblju u Vuzenici.

Oko 21 čas u ponedeljak policija je dobila novu dojavu građanina koji je prijavio da bi osumnjičeni mogao da se nalazi na mostu u Vuhredu i da je ušao u autobus koji je saobraćao prema Mutama. Policija je tada pretpostavila da bi se Uzunović mogao vratiti na mesto zločina, pa su pojačali nadzor tog područja. Oko 23.20 časova policajci su ga primetili ispred jedne stambene zgrade u Vuhredu i uhapsili.

-Osumnjičeni je nakon zločina pokušao da pobegne tako što je skočio u reku Dravu, preplivao je i prešao na drugu stranu obale.Policija smatra da je na taj način pokušao da prikrije tragove i oteža potragu - navode iz slovenačke policije.

Inače, kako smo pisali, posebno potresan detalj ove tragedije jeste sudbina njihovog maloletnog sina, starog oko 12 godina. Kako prenose slovenački mediji, dečak je po povratku kući pronašao beživotno telo svoje majke. U šoku je odmah pozvao strica, koji je došao po njega i odveo ga u Dom zdravlja, nakon čega je brigu o detetu preuzeo Centar za socijalni rad.

Za sada nije poznat razlog ubistva, s obzirom na to da nije još pronađeno oružje kojim je počinjen zločin.

Ranije nije bio problematičan

Motiv za sada nije zvanično poznat, a policija je navela da je osumnjičeni u poslednjem periodu ispoljavao znake psihičke nestabilnosti. Ipak, nadležni ističu da će sve okolnosti biti rasvetljene tokom daljeg kriminalističkog postupka i veštačenja.

- U navedenoj porodici do sada nikada nismo intervenisali, osumnjičeni nije bio evidentiran zbog sumnje da je počinio bilo kakvo krivično delo. Ranije smo ga evidentirali samo zbog saobraćajnog prekršaja - saopštili su iz policije.

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