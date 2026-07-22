Nikola Š. iz Kuršumlije ubio je hicima iz pištolja Zorana M. iz tog grada.

Prema nezvaničnim informacijama, motiv ubistva bila je krvna osveta, jer je Zoranova ćerka Maja dve godine ranije ubila Nikolinog sina Nenada, zbog čega je bila nepravosnažno osuđena na devet godina zatvora.

Ubistvo se dogodilo kada je Nikola, naočigled prolaznika, parkirao automobil ispred dvorišta porodice M., izvadio pištolj i ispalio više metaka u Zorana, koji je sedeo ispred kuće. Zatim se prijavio policiji i rekao šta je učinio. Policija je potvrdila informaciju, ali tada nije želela da se zvanično oglasi.

Prijatelji porodice Š. potvrdili su da Nikola nije bio zadovoljan presudom koja je izrečena Zoranovoj ćerki Maji. To ga je, kako se navodilo, toliko opterećivalo da nije imao mira i najverovatnije je razmišljao o osveti, zbog čega se odlučio na ubistvo.

Nesreća porodica Š. i M. započela je dve godine ranije, kada je Maja M. pucala u svog momka i verenika Nenada Š. i ubila ga. Tragedija se dogodila u Nenadovoj porodičnoj kući, nakon kraće svađe.

Nikola nije hteo da prihvati smrt svog sina i da se pomiri sa presudom koja je Maji bila izrečena. Zbog toga je advokat porodice Š. na ponovljenom suđenju, odmah nakon izricanja presude po kojoj je Maja bila osuđena na devet godina zatvora, najavio žalbu.

„Presudom od devet godina zatvora još jednom su ubili mog sina i to mi više liči na pomilovanje nego na kaznu“, rekao je tada vidno potresen Nikola ispred zgrade prokupačkog suda.

Zločin se dogodio 2013. godine.

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