Rečenica „Osećajte se kao kod kuće“ često se koristi kao znak dobrodošlice, ali to ipak ne znači da gosti mogu potpuno zaboraviti na pravila ponašanja.

Stručnjaci za bonton upozoravaju da postoje određene granice koje treba poštovati kada ste gost u nečijem domu. Male stvari, poput otvaranja frižidera bez pitanja ili dovođenja dodatnog društva, mogu ostaviti loš utisak i neprijatno iznenaditi domaćina.

1. Pomeranje i uzimanje stvari bez pitanja

Iako vam domaćin kaže da se osećate prijatno, to ne znači da možete slobodno preuređivati prostor ili uzimati šta god poželite.

Stručnjaci za bonton savetuju da ne podižete noge na nameštaj, ne otvarate frižider i ne pomerate predmete bez dozvole, osim ako ste sa domaćinom veoma bliski i znate da mu to ne smeta.

Najbolje pravilo je jednostavno – pre nego što nešto uzmete ili pomerite, pitajte.

2. Predugo zadržavanje

Jedna od najčešćih zamerki domaćina jeste kada gosti ne prepoznaju trenutak za odlazak.

Stručnjaci savetuju da obratite pažnju na govor tela domaćina. Čak i ako razgovor deluje prijatno, moguće je da je domaćin umoran ili da mu je potrebno vreme za odmor i obaveze.

Dobar gost zna kada je vreme da se zahvali i ode.

3. Dolazak sa nenajavljenim gostima

Dovođenje dodatne osobe bez prethodnog dogovora može stvoriti neprijatnu situaciju.

Bilo da je reč o prijatelju, partneru ili članu porodice, uvek je bolje prvo pitati domaćina da li mu odgovara da dođe još neko.

Planiranje obroka, prostora i atmosfere često zavisi od tačnog broja ljudi.

4. Prećutkivanje ograničenja u ishrani

Ako imate alergije, posebnu ishranu ili namirnice koje ne smete da jedete, važno je da o tome obavestite domaćina unapred.

Nije fer očekivati da domaćin u poslednjem trenutku menja ceo meni, posebno ako nije znao za vaše potrebe.

Važno je razlikovati stvarna ograničenja u ishrani od ličnih preferencija koje nisu zdravstveno neophodne.

5. Ignorisanje pravila o izuvanju obuće

Ne postoji univerzalno pravilo da li gosti treba da se izuju kada uđu u nečiji dom – neke porodice to zahtevaju, dok druge ne praktikuju.

Najbolje je pratiti navike domaćina.

Ako domaćin insistira na izuvanju, trebalo bi da gostima ponudi papuče ili drugo praktično rešenje, ali i da pokaže razumevanje ako neko iz opravdanog razloga ne može ili ne želi da se izuje.

6. Dolazak praznih ruku

Iako poklon nije obavezan, mali znak pažnje često se smatra lepim gestom.

To ne mora biti ništa skupo – buket cveća, čokolada, kafa ili neka sitnica za domaćina dovoljni su da pokažu zahvalnost.

Najvažnije nije šta ste doneli, već da ste pokazali da cenite poziv i trud osobe koja vas je ugostila.

Dobar gost poštuje prostor i vreme domaćina

Bonton nije samo skup strogih pravila, već način da pokažemo obzir prema ljudima oko sebe. Malo pažnje i poštovanja prema navikama domaćina često je dovoljno da poseta bude prijatna za obe strane.