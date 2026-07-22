Prema zvaničnim informacijama, devet povređenih osoba primljeno je u Urgentni centar Kliničko-bolničkog centra "Majka Tereza", dok je šest osoba zbrinuto u Univerzitetskoj klinici za hirurgiju "Sveti Naum Ohridski".

Načelnica Službe hitne medicinske pomoći u Skoplju Anita Dimoska rekla je da je najteže povređena starija žena koja je zadobila povredu glave nakon pada stabla.

Jak vetar čupao je i nosio delove krovova, lomio grane i rušio drveće. Među oštećenim objektima nalaze se Gradska opšta bolnica "8. Septembar" i jedna osnovna škola.

U glavnom gradu Severne Makedonije oštećeni su brojni automobili na koje su pali delovi krovova i stabla, srušeni su semafori i saobraćajni znakovi, a pojedina naselja privremeno su ostala bez električne energije.

Centar za upravljanje krizama saopštio je da je od 17 do 21 čas primljeno više od 8.300 poziva povezanih sa posledicama nevremena.

Gradonačelnik Skoplja Orce Gjorgjievski objavio je na Fejsbuku da ekipe gradskih javnih službi uklanjaju posledice nevremena, glavne avenije su prohodne i da se sa ulica uklanja srušeno drveće.

"Bićemo budni i na terenu tokom cele noći", poručio je Gjorgjievski.

