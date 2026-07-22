Prema zvaničnim informacijama, devet povređenih osoba primljeno je u Urgentni centar Kliničko-bolničkog centra "Majka Tereza", dok je šest osoba zbrinuto u Univerzitetskoj klinici za hirurgiju "Sveti Naum Ohridski".

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Načelnica Službe hitne medicinske pomoći u Skoplju Anita Dimoska rekla je da je najteže povređena starija žena koja je zadobila povredu glave nakon pada stabla.

Jak vetar čupao je i nosio delove krovova, lomio grane i rušio drveće. Među oštećenim objektima nalaze se Gradska opšta bolnica "8. Septembar" i jedna osnovna škola.

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U glavnom gradu Severne Makedonije oštećeni su brojni automobili na koje su pali delovi krovova i stabla, srušeni su semafori i saobraćajni znakovi, a pojedina naselja privremeno su ostala bez električne energije.

Centar za upravljanje krizama saopštio je da je od 17 do 21 čas primljeno više od 8.300 poziva povezanih sa posledicama nevremena.

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Gradonačelnik Skoplja Orce Gjorgjievski objavio je na Fejsbuku da ekipe gradskih javnih službi uklanjaju posledice nevremena, glavne avenije su prohodne i da se sa ulica uklanja srušeno drveće.

"Bićemo budni i na terenu tokom cele noći", poručio je Gjorgjievski.
 