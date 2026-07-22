Izglasavanje zakona čiji je cilj zaštita maloletnika od rizika kojima su izloženi korišćenjem društvenih mreža čini Francusku prvom zemljom u Evropi koja je usvojila takvu zabranu, prenosi "Figaro".

Predloženi zakon, takođe, proširuje zabranu mobilnih telefona u srednjim školama, a uključuje i mogućnost da izuzeci budu predviđeni internim propisima škole.

Francuski predsednik Emanuel Makron, koji je u aprilu pozvao mlade ljude da isključe telefone i čitaju kako bi postali bolji građani, ranije je najavio da želi da zakon bude na snazi pred početak naredne školske godine, prenosi Rojters.

Prema novom zakonu, deci mlađoj od 15 godina ne bi bilo dozvoljeno da otvore naloge na društvenim mrežama od 1. septembra, a platforme društvenih medija imale bi još četiri meseca da zatvore već otvorene naloge.

Platforme društvenih medija bi takođe morale da koriste verifikaciju starosti koju je odobrio francuski regulator privatnosti za otvaranje naloga.