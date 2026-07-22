Dvojica mladića, čiji identitet policija tada nije saopštila, bila su pronađena u zapaljenom „audiju“ u selu Ratković, u opštini Rekovac, na putu između Jagodine i Kragujevca.

Sumnjalo se da su najpre bili ubijeni, a potom spaljeni. Ostaci potpuno ugljenisanih tela u automobilu, koji je izgoreo do neprepoznatljivosti, bili su pronađeni u njivi na privatnom imanju, kada je jedan meštanin krenuo u šumu po drva.

Pošto ih nije bilo nekoliko dana, njihovim najbližima je postalo sumnjivo, pa su prijavili nestanak policiji. Potraga tada još nije bila započeta jer zakonski rok za to nije bio istekao.

Prema nezvaničnim informacijama, jedan od ubijenih mladića bio je na privremenom radu sa roditeljima u Švajcarskoj, dok je drugi bio iz Jagodine. Mladići su bili u „audiju“ švajcarskih registarskih oznaka, a kao mogući motiv zločina pominjao se novac. Policija je zbog sumnje privela jednu osobu.

Kako se navodilo, ubijeni nisu ranije bili poznati policiji i nisu imali krivične dosijee. „Tela su bila toliko ugljenisana da se nisu prepoznavala. Za utvrđivanje identiteta naloženo je DNK veštačenje“, objašnjavao je izvor.

Tela su iz automobila izvukli vatrogasci. Čak ni tablice nisu ostale, sve je bilo uništeno. Jedna meštanka iz Ratkovića rekla je da je prethodne večeri videla plamen u daljini i pomislila da neko pali strnjiku, ali nije čula prasak.

Automobil je pronašao meštanin koji je krenuo po drva. „Primetio sam nešto crno i veliko. Prišao sam i uplašio se. Unutra se videlo nešto ugljenisano i pomislio sam da su to ljudi. Osećao se užasan miris. Mislim da to nisu ljudi iz našeg sela“, rekao je on.

Istražni sudija Višeg suda u Jagodini izjavila je da u interesu istrage nije mogla da saopšti detalje, osim da su ostaci poslati na DNK analizu i dodatna veštačenja.

Mesto zločina bilo je udaljeno skoro kilometar od glavnog puta, na obodu šume. Policija je odmah blokirala taj deo sela, a ubrzo su stigli forenzičari iz Kragujevca i Beograda. Posle višesatnog uviđaja, vatrogasci su iz gomile lima izvukli ostatke tela, koji su prevezeni na sudsku patologiju u Jagodini.

Zamenik višeg javnog tužioca u Jagodini izjavio je da je prijavljen nestanak dve osobe, ali da se tek posle DNK analize moglo znati da li su njihova tela bila u izgorelom automobilu.

Četiri godine ranije, Goran M. (39) i Ilija N. (34) bili su ubijeni na gotovo identičan način u džipu „landrover“ u ataru sela Dobanovci. Najpre su bili ubijeni hicima iz vatrenog oružja, a potom spaljeni. Navodilo se da su se družili duže vreme i da su poslednji put viđeni u Beogradu. Goran M. je bio povezan sa poznatim ljudima iz beogradskog podzemlja, ali se istovremeno družio i sa Ilijom N. iz suparničkog klana.

Tragedija se dogodila 2013. godine.

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