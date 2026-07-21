Neverovatan medicinski propust dogodio se u bolnici u mestu Sen Marten Bulonj u Francuskoj, gde je tinejdžerka umesto na dugo čekanu operaciju skočnog zgloba greškom završila kod stomatologa, koji joj je izvadio sva četiri umnjaka.

Prema pisanju francuskog regionalnog lista La Voix du Nord, devojčica je zbog problema sa skočnim zglobom čekala zakazanu operaciju koja je trebalo da joj olakša svakodnevni život. Međutim, nakon prijema u bolnicu, iz čekaonice ju je preuzeo lekar za kojeg je njena majka verovala da je ortopedski hirurg.

Zamena pacijenata dovela do ozbiljnog medicinskog propusta

Nedugo nakon što je devojčica odvedena, lekar se vratio u čekaonicu i saopštio majci da je došlo do ozbiljne greške.

– Napravili smo medicinsku grešku – rekao je lekar.

Tek tada je postalo jasno da je u pitanju bio stomatolog, koji je tinejdžerku pomešao sa drugim pacijentom i izvršio zahvat vađenja sva četiri umnjaka.

Situacija je bila dodatno ozbiljna jer je devojčica primila anesteziju koja je bila određena za drugog pacijenta, što je, prema navodima medija, moglo ozbiljno da ugrozi njeno zdravstveno stanje.

Majka: "Ovakve stvari se dešavaju samo na filmu"

Majka tinejdžerke ispričala je da njena ćerka od incidenta trpi ozbiljne psihičke posledice, uključujući napade panike i probleme sa spavanjem.

– Imam osećaj da ovo nije stvarnost. Ovakve stvari se dešavaju samo na filmu. Cela porodica je u šoku – rekla je ona.

Dodala je da je stomatolog kasnije pokušao ponovo da joj se izvini, ali da nije želela dalji razgovor.

Pokrenuta istraga, porodica podnela krivičnu prijavu

Uprava bolnice saopštila je da je reč o "izuzetnoj i duboko žalosnoj situaciji" i potvrdila da je pokrenuta interna istraga kako bi se utvrdile okolnosti ovog ozbiljnog medicinskog propusta.

Iako je porodici istog dana ponuđena mogućnost novčane kompenzacije, oni su to odbili i podneli krivičnu prijavu protiv bolnice.

Operacija skočnog zgloba još nije obavljena

Operacija skočnog zgloba, zbog koje je tinejdžerka prvobitno primljena u bolnicu, i dalje nije izvedena.

Prema rečima njene majke, biće potrebno mnogo vremena da devojčica ponovo stekne poverenje i smogne snage da uđe u bilo koju zdravstvenu ustanovu.