JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je danas da će zbog stavljanja u funkciju novog cevovoda u opštini Rakovica, od srede, 22. jula, u 8.00 sati do četvrtka, 23. jula, u 8 sati, bez vode ostati potrošači u određenim uslovima.

Bez vode će ostati potrošači u:

- Ulici Hajduk Veljkovoj, Ulici 2. septembra, Ulici 14. oktobra, Straževičkoj, Brodaraca, Ćupričinom potoku, Trećepozivačkoj, Prvoboračkoj, Dimitrija Konjovića, Miloša Bogićevića, Ulici 17. oktobra, Kneževačkoj, Muminovačkoj, Slavka Rodića, Željka Šijana, Lenke Marinković, Humskom putu, Maričkoj, Janković Stojana, Stevana Lukovića, Konstantina Babića, Pilota Mihaila Petrovića (od Majora Omera Mehića do Starca Milije), Starca Milije, Dr Milivoja Petrovića i Kraljice Jelene.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a potrošači se mole da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800 11-00-11, a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb adresi www.bvk.rs, prenosi Tanjug.