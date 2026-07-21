Bivša učesnica "Elite 7" Marijana Zonjić pojavila se na proslavi nakon superfinala "Elite 9", gde je prvi put došla u javnosti sa svojim partnerom. Tom prilikom govorila je o ljubavi, majčinstvu, ali i bez zadrške komentarisala odnose između Stanije Dobrojević i Maje Marinković.

Na samom početku priznala je da je povratak u Belu kuću probudio posebne emocije.

- Iskreno, mislila sam da će biti drugačiji osećaj, kao da nisam bila sto godina ovde. Međutim, kada sam kročila unutra, imala sam utisak kao da sam juče izašla. Prelepo je vratiti se i drago mi je što ću videti stare drugare sa kojima sam bila u rijalitiju. Ove nove učesnike uglavnom i ne poznajem - rekla je Marijana.

Ona se prvi put pojavila u javnosti sa partnerom, a priznala je da je to uradila kako bi stala na put glasinama koje su se mesecima širile.

- Došla sam ovom prilikom da demantujem razne priče. Pričalo se da moj partner ima troje dece, da ne želi da se pojavljuje u javnosti i još mnogo toga. Evo ga pored mene. Da li će želeti da se snima ili ne, to je njegova odluka, ali želim da ljudi vide da ništa ne krijem i da uživamo u ljubavi - poručila je ona.

Marijana je govorila i o tome kako se snašla u ulozi majke, ističući da joj ništa nije teško kada vidi osmeh svog deteta.

- Ništa mi nije teško kada je vidim i kada mi se nasmeje. Sada prolazimo kroz period kada joj rastu zubići, pa više plače i teže spava, ali meni to ništa nije teško. Sve bih dala za nju. Jedino mi je porođaj bio malo teži, a sve ostalo je zaista savršeno - iskrena je bila bivša zadrugarka.

Na pitanje da li planira još dece, kratko je odgovorila:

- Za sada samo ovo jedno - rekla je kroz osmeh.

Osvrnula se i na superfinale "Elite 9", a posebno na pobedu Stanije Dobrojević.

- Drago mi je zbog nje jer znam da je dobar čovek i zaista joj želim svu sreću. Bila sam srećna kada sam videla koliko je ljudi podržava i što je na kraju pobedila - rekla je Marijana.

Ipak, priznaje da joj se nisu dopale pojedine Stanijine izjave iz rijalitija.

- Nije mi se dopalo kada je pričala kako je od mene i Maje napravila zvezde. To jednostavno nije tačno. Ja se sa njom nisam družila napolju, nismo bile u kontaktu i nije ona mene napravila. Ja sam sama stvorila ono što jesam - bila je jasna Marijana.

Govoreći o sukobu između Stanije i Maje Marinković, priznala je da je njihov razlaz nije iznenadio.

- Mene to nije iznenadilo. Njihov odnos mi je od početka bio čudan. Kada je Maja bila zaljubljena u Marka Markovića, Stanija je to znala, pa je ipak ušla u vezu sa njim. Tako da me nije iznenadilo što je sada došlo do obrta. Međutim, one uvrede koje su izgovorile jedna drugoj zaista nisu bile primerene - istakla je ona.

Na kraju je priznala da ne voli da ulazi u rijaliti sukobe i da danas na sve gleda iz potpuno drugačije perspektive.

- Više volim da budem posmatrač i da komentarišem sa strane. Ne bih volela ponovo da ulazim u takve odnose i sukobe. Danas su mi prioriteti potpuno drugačiji, a najvažnije mi je da sačuvam svoj mir i svoju porodicu - zaključila je Marijana.

Alo/Pink

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