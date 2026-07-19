Beogradska policija uhapsila je I. G. (30), državljanina Turske, zbog sumnje da je naoružan nožem presretao ljude na Vračaru i otimao im mobilne telefone. Prilikom hapšenja osumnjičeni je, kako se sumnja, napao policajca koji je pokušao da ga privede.

Incident se dogodio u petak, kada je policija reagovala nakon prijave razbojništva. Kako se sumnja, I. G. je u Kursulinoj ulici u Beogradu, uz pretnju nožem, od dvoje ljudi oteo dva mobilna telefona.

Prema nezvaničnim informacijama, policajci su ubrzo locirali osumnjičenog i pokušali da ga uhapse. Međutim, on se tada, kako se sumnja, opirao hapšenju i fizički nasrnuo na policajca.

I. G. je savladan i priveden, nakon čega mu je određeno zadržavanje do 48 sati.

Protiv njega je podneta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivična dela razbojništvo i sprečavanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Istraga će utvrditi sve okolnosti događaja, kao i da li se osumnjičeni povezuje sa još sličnih slučajeva na području Beograda.

Telegraf.rs