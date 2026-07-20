Slučaj poznat kao „Okovani Mormon“ jedan je od najbizarnijih kriminalističkih događaja koji je sedamdesetih godina šokirao Veliku Britaniju i Sjedinjene Američke Države. Sve je počelo u septembru 1977. godine kada je mladi mormonski misionar Kirk Anderson prijavio da je otet ispred crkve u engleskom gradu Juelu. Prema njegovim tvrdnjama, otmičar Kit Mej, koji se lažno predstavljao kao istraživač mormonske zajednice, uz pomoć lažnog pištolja i hloroforma odveo ga je u zabačenu kuću u Devonu.

Anderson je policiji ispričao da je tamo bio vezan lancima za krevet, dok je Amerikanka Džojs Mekini pokušavala da ga zavede, a zatim ga je primorala na seksualni odnos protiv njegove volje. Nekoliko dana kasnije policija je organizovala tajnu akciju i uhapsila Mekini i Meja, koji su optuženi za otmicu i nepristojni napad. Međutim, tadašnji britanski zakon nije poznavao mogućnost da žena bude optužena za silovanje muškarca, pa je optužnica bila ograničena na druga krivična dela.

Pre nego što je suđenje počelo, oboje su pobegli u Sjedinjene Američke Države, preskočivši kauciju, zbog čega nikada nisu odgovarali za optužbe iz Engleske. Kasnije su u Americi osuđeni uslovno zbog korišćenja lažnih podataka prilikom pribavljanja pasoša.

Slučaj je prerastao u pravu medijsku senzaciju. Britanski tabloidi svakodnevno su objavljivali nove detalje, istraživali prošlost Džojs Mekini i međusobno se nadmetali za ekskluzivne informacije. Upravo zbog neuobičajene tvrdnje da je muškarac bio žrtva seksualnog napada žene, priča je izazvala ogromnu pažnju javnosti i postala jedna od najkontroverznijih tema tog vremena.

Interesovanje za ovaj događaj nije prestalo ni decenijama kasnije. Godine 2010. snimljen je dokumentarni film „Tabloid“, u kojem je Mekini iznela svoju verziju događaja, ali je kasnije bezuspešno tužila autora filma tvrdeći da je pogrešno predstavljena. Njeno ime ponovo je dospelo u javnost 2019. godine, kada je optužena za izazivanje saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom i bekstvo sa mesta događaja. Sud je utvrdio da nije psihički sposobna da učestvuje u postupku, pa je upućena na obavezno psihijatrijsko lečenje.

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