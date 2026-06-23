-Policijski službenici su juče, 22.06.2026. godine, hitno postupili po prijavi Centra za socijalni rad koja je Odeljenju bezbednosti Pljevlja dostavljena istog dana, a u kojoj je bilo navedeno da je na štetu ovog ženskog lica izvršeno krivično delo. O događaju je obavešten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, po čijem nalogu su policijski službenici preduzeli opsežne mere i radnje, na osnovu kojih je ubrzo identifikovan D.T. kao lice koje je izvršilo navedeno krivično delo, nakon čega je istog dana i lišen slobode- saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da će D.T. uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, u zakonom propisanom roku.

-Oštećenoj ženskoj osobi je pružena medicinska i psihološka podrška-saopšteno je.

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