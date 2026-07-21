Mnoge žene su otkrile novi način nege kože lica..

Zove se „4-2-4 metoda“, traje svega deset minuta, a mnoge tvrde da kožu nakon nje ostavlja čistijom, mekšom i sjajnijom.

Metoda 4-2-4

Korejska beauty industrija već godinama postavlja trendove u svetu nege kože. Nakon popularnih rutina poput dvostrukog čišćenja, „glass skin“ efekta, „skin floodinga“ i minimalističkih pristupa, pažnju sve više privlači nova tehnika koja se zasniva na sporijem i detaljnijem čišćenju lica.

Iako na prvi pogled može delovati kao još jedan prolazni trend sa društvenih mreža, „4-2-4 metoda“ zasniva se na jednostavnom principu – koži treba dati dovoljno vremena da se temeljno, ali nežno očisti.

Naziv metode dolazi od vremena koje se posvećuje svakom koraku rutine. Prve četiri minute namenjene su masaži lica uljanim čistačem, koji uklanja šminku, kremu sa zaštitnim faktorom i višak sebuma.

Nakon toga slede dve minute čišćenja proizvodom na bazi vode, poput gela ili pene za umivanje, koji uklanja ostatke nečistoća.

Poslednje četiri minute posvećene su ispiranju lica – najpre toplom vodom, koja pomaže uklanjanju ostataka proizvoda, a zatim hladnijom vodom koja osvežava kožu i daje prijatan osećaj zategnutosti.

Tehnika za blistav ten

Zagovornici ove metode tvrde da upravo sporiji pristup pravi razliku. Cilj nije agresivno trljanje kože, već omogućavanje proizvodima da pravilno deluju. U suštini, reč je o nadogradnji dobro poznatog principa dvostrukog čišćenja, jednog od temelja korejske skincare filozofije.

Mnogi koji su isprobali ovu tehniku navode da primećuju čistije pore, manje mitesera, glađu teksturu kože i prirodniji sjaj tena. Takođe, dobro očišćena koža može bolje da upije serume i kreme koje se nanose nakon toga.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ova metoda nije idealna za svakoga. Osobe sa veoma osetljivom, reaktivnom ili suvom kožom trebalo bi da obrate pažnju na reakciju kože, jer duža masaža i češće umivanje mogu izazvati iritaciju ili narušiti prirodnu zaštitnu barijeru kože.

Kao i kod većine beauty trendova, najvažnije je prilagoditi rutinu sopstvenom tipu kože. „4-2-4 metoda“ može biti prijatan večernji ritual za one kojima prija detaljnija nega, ali doslednost i pravilno odabrani proizvodi i dalje ostaju ključ zdrave i lepe kože, piše Bustle.