Sutra se obeležava godišnjica smrti Nikole Krsmanovića, policajca kog je 18. jula 2024. godine na dužnosti ubio albanski terorista. Krsmanović je bio službenik Stanice granične policije Trbušnica i pripadnik odreda Žandarmerije.

Njegovi najmiliji sutra će obeležiti godišnjicu njegovog herojskog stradanja, a za naš list se kratko oglasio njegov stric Miodrag Krsmanović, koji nam je rekao da je "došao iz Banjaluke u rodni Draginac, kako bi sutra sa Nikolinim roditeljima, rodbinom i prijateljima obeležio godišnjicu Nikolinog stradanja", a ožalošćena porodica skupiće se sutra na lokalnom groblju u Dragincu i ispred restorana u Lipničkom Šoru, gde je policajac ubijen.

Tamo je sada sapomen ploča u čast ovom heroju, ispred koje Lozničani često pale sveće i ostavljaju sveće

Nikola Krsmanović ostaće upamćen po hrabrosti koju je pokazao zaustavivši, pri redovonoj kontroli,vozilo sa tutinskim tablicama u kojem se nalazio kriminalac sa Kosova. Faton Hajrizi u Krsmanovića je ispalio četiri metka, a potragu za njim ubrzo su okončali pripadnici SAJ-a, koji su ga eliminisali.

Za čin ličnog herojstva posthumno je odlikovan zlatnom medaljom za hrabrost "Miloš Obilić", a ulica u kojoj je živeo nosi naziv Ulica policijskog službenika Nikole Krsmanovića.

