Snažno nevreme praćeno kišom, olujnim vetrom i gradom pogodilo je danas delove opštine Nevesinje.

Jaka kiša praćena grmljavinom prešla je u intenzivan i krupan grad od koga su se zabelele ulice u Nevesinju, prenosi RTRS.

Kako se vidi na snimcima koje su postavili građani na društvenim mrežama, veličina grada dostizala je i pet centimetara-

Grad ove veličine mogao bi da izazove štetu na vozilima, usevima i objektima.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnoj većoj materijalnoj šteti ili povređenima, ali se očekuje da nadležne službe tokom dana procene posledice nevremena.