On je na Instagramu napisao:

"Najoštrije osuđujem nezapamćene i umobolne  izlive mržnje i otvoreni poziv na linč predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra Darka Glišića. Ponovo se monstrumi naslađuju jednoj tragediji koja se dogodila i to koriste za političke obračune i nove izlive mržnje i poziva na linč. Svedoci smo monstruoznog naslađivanja nad tragičnom smrću policajca Vasilija Lalovića.

Instagram

Sada je politička blokaderska banda javno nacrtala metu državnim funkcionerima sa novim pozivima na likvidaciju Aleksandra Vučića i njegovih najbližih saradnika priželjkujući krvoproliće na ulicama Srbije. Monstruozne i umobolne objave na blokaderskim ekstremističkim stranicama potvrđuju da je njihova politika mržnja i uništenje Srbije. Ovo što oni rade je terorizam i zlo, koje nema veze sa politikom. Pozivam nadležne institucije da efikasno i brzo reaguju u skladu sa zakonom.

Narodni poslanik i član Glavnog odbora SNS

dr Uglješa Mrdić"

 

 