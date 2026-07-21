On je na Instagramu napisao:

"Najoštrije osuđujem nezapamćene i umobolne izlive mržnje i otvoreni poziv na linč predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra Darka Glišića. Ponovo se monstrumi naslađuju jednoj tragediji koja se dogodila i to koriste za političke obračune i nove izlive mržnje i poziva na linč. Svedoci smo monstruoznog naslađivanja nad tragičnom smrću policajca Vasilija Lalovića.

Sada je politička blokaderska banda javno nacrtala metu državnim funkcionerima sa novim pozivima na likvidaciju Aleksandra Vučića i njegovih najbližih saradnika priželjkujući krvoproliće na ulicama Srbije. Monstruozne i umobolne objave na blokaderskim ekstremističkim stranicama potvrđuju da je njihova politika mržnja i uništenje Srbije. Ovo što oni rade je terorizam i zlo, koje nema veze sa politikom. Pozivam nadležne institucije da efikasno i brzo reaguju u skladu sa zakonom.

Narodni poslanik i član Glavnog odbora SNS

dr Uglješa Mrdić"