Olujno nevreme praćeno gradom veličine oraha pogodio je danas opštinu Štrpce i okolna sela na jugu AP Kosova i Metohije, gde je izazvalo štetu na stambenim objektima i poljoprivrednim usevima.

Grad je uništio poljoprivredne useve i voćnjake u tom kraju a olujni vetar je odneo krov sa jedne kuće i čupao je drveće.

Stablo koje je oborio vetar palo je na magistralni put na ulazu u Štrpce, što je nakratko dovelo do prekida saobraćaja.

Nevreme je izazvalo štetu i na električnim vodovima što je prouzrokovalo nestanak struje u svim selima u ovoj opštini.