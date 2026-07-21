Telo zasad neidentifikovanog muškarca pronađeno je danas u reci Savi, u Beogradu u neposrednoj blizini jednog splav-restorana na Čukarci. Policija obavlja uviđaj, a prema prvim informacijama, postoji sumnja da je reč o osobi čiji je nestanak ranije prijavljen.

Kako prenose mediji, telo je uočeno kako pluta rekom, nakon čega su na teren odmah upućene policijske ekipe i druge nadležne službe.

Dolaskom na lice mesta utvrđeno je da se telo nalazilo desetak metara od obale, gde se zakačilo za jedan privatni splav.

Prema prvim informacijama, pronađeno telo po opisu odgovara muškarcu za kojim je ranije bila raspisana potraga.

Uviđaj je u toku, a identitet preminulog, kao i tačan uzrok smrti, biće utvrđeni nakon identifikacije i obdukcije.

Telegraf