Međunarodni putnički voz koji saobraća na relaciji Beograd–Bar zaustavljen je danas u kanjonu Morače, nakon što je tokom snažnog nevremena došlo do prekida u napajanju električnom energijom.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je kvar izazvao udar groma, zbog čega se voz već više od sat vremena nalazi na pruzi i čeka dolazak stručnih ekipa iz Podgorice.

„Najverovatnije je došlo do problema na elektroenergetskoj mreži usled udara groma. Ekipa je krenula iz Podgorice kako bi pregledala instalacije i utvrdila da li kvar može brzo da bude otklonjen. Za sada nema precizne informacije kada će voz nastaviti putovanje“, rekao je za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Među putnicima nema panike, a atmosfera u vozu je mirna. Posebnu pažnju privukla je grupa od petnaestak mladih turista iz Austrije i Nemačke, koji su zastoj iskoristili da fotografišu kanjon Morače i okolne planinske predele.

Kako navode putnici, mladi turisti nisu pokazivali nezadovoljstvo zbog neplaniranog prekida putovanja, već su čitavu situaciju doživeli kao avanturu i priliku da uživaju u jedinstvenim prizorima jednog od najatraktivnijih delova pruge Beograd–Bar.

Više informacija o uzroku kvara i nastavku železničkog saobraćaja biće poznato nakon dolaska stručnih ekipa na lice mesta.

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