Saobraćajna policija u Pančevu zaustavila je 29-godišnjeg vozača motocikla BMW koji je vozio bez zaštitne kacige, a kontrolom je utvrđeno da je bio pod dejstvom alkohola i kokaina.

Pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, koji kontrolišu saobraćaj motociklima presretačima, zaustavili su u Pančevu vozača BMW motocikla koji nije koristio zaštitnu kacigu.

Tokom kontrole utvrđeno je da je vozač imao 0,61 promil alkohola u organizmu, kao i da je bio pozitivan na kokain.

Policija je utvrdila i da na motociklu nije bila postavljena registraciona nalepnica.

Vozač je odmah isključen iz saobraćaja i zadržan, a protiv njega će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova navode da su od početka jula pripadnici Uprave saobraćajne policije, koji koriste motocikle presretače, otkrili 174 prekršaja koje su počinili vozači motocikala.

Najviše vozača sankcionisano je zbog nekorišćenja zaštitne kacige (47), nepropisno postavljenih registarskih tablica (26), kao i upravljanja motociklom bez odgovarajuće kategorije vozačke dozvole (19).

Saobraćajna policija najavila je da će i u narednom periodu nastaviti pojačane kontrole motociklista, sa ciljem povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Iz MUP-a su poručili:

„Neka vam prekršajna prijava bude poslednje upozorenje, jer sledeće možda nećete dobiti.“