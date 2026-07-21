Više javno tužilaštvo u Beogradu i Uprava kriminalističke policije, Služba za droge, sprovode veliku akciju u kojoj je uhapšen L. T. zbog sumnje da je učestvovao u trgovini kokainom.
Prema nezvaničnim informacijama, L. T. je uhapšen zbog sumnje da je povezan sa krijumčarenjem i prodajom oko 10 kilograma kokaina.
Akciju su sproveli pripadnici Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i Uprave kriminalističke policije, a detalji istrage biće poznati nakon daljeg postupanja nadležnih organa.
Osumnjičenom će, nakon saslušanja, biti poznato za koja krivična dela se tereti i koje će dalje mere biti preduzete.
Alo/Blic
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