Više javno tužilaštvo u Beogradu i Uprava kriminalističke policije, Služba za droge, sprovode veliku akciju u kojoj je uhapšen L. T. zbog sumnje da je učestvovao u trgovini kokainom.

Prema nezvaničnim informacijama, L. T. je uhapšen zbog sumnje da je povezan sa krijumčarenjem i prodajom oko 10 kilograma kokaina.

Akciju su sproveli pripadnici Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i Uprave kriminalističke policije, a detalji istrage biće poznati nakon daljeg postupanja nadležnih organa.

Osumnjičenom će, nakon saslušanja, biti poznato za koja krivična dela se tereti i koje će dalje mere biti preduzete.

Alo/Blic