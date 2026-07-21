Svadbe se uglavnom planiraju mesecima unapred, uz brojne pripreme, dogovore i velika očekivanja mladenaca i njihovih porodica. Ipak, dešava se da jedan od partnera u poslednjem trenutku odustane od venčanja, ostavljajući drugu stranu, ali i goste, u potpunom šoku.

Upravo o takvim situacijama povela se rasprava na društvenoj mreži Iks, nakon što je korisnik pod imenom "maremarkovic" upitao pratioce da li znaju za slučajeve u kojima je svadba otkazana svega nekoliko dana ili čak na sam dan venčanja – i to odlukom samo jedne strane.

Njegovo pitanje izazvalo je stotine reakcija i niz neverovatnih ispovesti.

"Mlada pobegla sa svadbe i ponela koverte"

Jedna korisnica podelila je priču koja je mnoge iznenadila.

"Ja znam za slučaj da je nekom nesretniku mlada pobegla sa svadbe, ali pazi sad – ponela koverte."

Na njen komentar nadovezao se još jedan korisnik koji je napisao:

"Dva puta, isti mladoženja ostavljen pred venčanje od dve mlade."

Noć pred svadbu promenio mladu

Jedna od najneobičnijih priča odnosila se na muškarca koji nije otkazao venčanje, već je promenio mladu neposredno pred svadbu.

"Moj komšija nije otkazao svadbu, nego mladu. Noć pred svadbu, umesto tadašnje devojke doveo je bivšu i sa njom održao svadbu. To je bilo pre oko 20 godina. Oni su i dalje zajedno, očigledno je ona bila ljubav njegovog života, ali ipak džukački potez."

Mladoženja otišao u Crnu Goru i nije se pojavio

Među komentarima se našla i priča o mladoženji koji se nije pojavio na sopstvenom venčanju.

"Znam jednu svadbu gde mladoženja nije ni došao. Mlada ga čekala, i mi gosti s njom. Prvo smo mislili da je šala, posle se više niko nije smejao. On je otišao u Crnu Goru i nikad se nije vratio, a ona se nikada nije udala."

"Mlada i kum priznali da se vole"

Jedan korisnik opisao je situaciju koja se dogodila neposredno pred početak ceremonije.

"Jesam. Mlada i kum priznali mladoženji da se vole. Na dan svadbe. Bolje tada nego posle venčanja."

Nestao i mladoženja i nameštaj

Posebnu pažnju privukla je priča o mladoženji koji nije samo otkazao venčanje, već je, prema tvrdnjama korisnice, nestao zajedno sa stvarima iz zajedničkog stana.

"Sestra od strica zakazala venčanje i malu svadbu. Svi smo čekali mladoženju, ali se nije pojavio. Tražili su ga na poslu i po kafanama, ali bez uspeha. Kada su otišli do stana, zatekli su ga potpuno praznog. Moj stric im je kupio sav nameštaj, a ništa nije ostalo."

Iako nije moguće potvrditi autentičnost svih priča objavljenih na društvenim mrežama, objava je izazvala veliku pažnju i otvorila raspravu o tome koliko neočekivani obrti mogu obeležiti jedan od najvažnijih dana u životu.