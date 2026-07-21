Voditelj Nove S Đorđe Mijailović morao je da prizna da predsednik Srbije Aleksandar Vučić vodi više nego uspešnu spoljnu politiku.

Drugim rečima, Mijailović je priznao da je Vučić u odličnim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, Rusijom, Kinom i Evropskom unijom.

- Evo mi smo u petak imali početak tog strateškog dijaloga sa Amerikom, govorilo se i o nekom energetskom sektoru i budućnosti i tako dalje. S druge strane, tu su i odnosi sa Kinom i sa Rusijom, s treće strane Evropska unija. Dakle, da li je vama jasno koja je to karta koju Srbija želi da kupi da sluša taj orkestar - rekao je Mijailović.

Đokić: Uvesti sankcije Rusiji

Sa druge strane, njegov gost, politikolog Aleksandar Đokić potvrdio je da je blokaderska politika uvođenje sankcija Rusiji.

- To i jeste naš problem da baš mi nismo dobro uklopljeni u te trendove. I kad vi čitate da mi nismo usklađeni sa određenom politikom, to znači prosto nismo deo tog orkestra. I to je to. I naravno da mi možemo uvek da sviramo svoju pesmu, ali imaćemo malu publiku i taj glas i zvuk, metaforički, će se čuti ne baš tako daleko - rekao je on.