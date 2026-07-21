Na jezeru Provala kod Vajske dogodila se tragedija u kojoj je život izgubio mlađi muškarac rođen 2002. godine. Okolnosti nesreće za sada nisu poznate.

Prema nezvaničnim informacijama, nesreća se dogodila u nedelju, 19. jula, oko 18 časova.

Mladić je ušao u vodu, a nakon izvesnog vremena kupači su primetili da ga nema. Ubrzo je pokrenuta potraga, ali je nažalost pronađeno njegovo telo.

Za sada nije poznato šta je dovelo do tragedije, a istraga će utvrditi sve okolnosti nesreće.

Telo nastradalog mladića poslato je na obdukciju, koja bi trebalo da pokaže tačan uzrok smrti.

Blic