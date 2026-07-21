Adnan L. nalazi se u Kazneno-popravnom zavodu Igman nakon što mu je određen pritvor zbog sumnje da je u Hrasnici na svirep način ubio majku i brata. Prema navodima medija iz BiH, zbog izrazito agresivnog ponašanja smešten je u izolaciju.

Kako prenose mediji u Bosni i Hercegovini, Adnan L. se nalazi u posebnoj ćeliji jer predstavlja opasnost za druge pritvorenike.

Prema istim informacijama, on ima izgubljen pogled, a zbog agresivnog ponašanja zatvorski čuvari ga povremeno vezuju kako ne bi ugrozio sebe ili druge.

Podsetimo, osumnjičeni se tereti da je u naselju Hrasnica lopatom usmrtio majku i brata, a potom majci odrubio glavu.

Incidente je pravio i tokom ročišta za određivanje pritvora. Prema navodima iz suda, odbio je da izađe iz pritvorske ćelije, skinuo se, pa su ga sudski policajci polunagog doveli u sudnicu.

Tokom ročišta vikao je i vređao sudiju, zbog čega je udaljen iz sudnice, dok je pritvor određen u njegovom odsustvu.

Avaz