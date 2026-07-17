Prema prvim informacijama, sumnja se da je kvar izazvao udar groma, a voz se već duže od sat vremena nalazi na pruzi i čeka dolazak stručnih ekipa iz Podgorice.

– Najverovatnije je došlo do problema na elektroenergetskoj mreži usled udara groma. Ekipa je krenula iz Podgorice kako bi pregledala instalacije i utvrdila da li kvar može brzo da bude otklonjen. Za sada nema precizne informacije kada će voz nastaviti putovanje – rekao je za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Među putnicima nema panike, a atmosfera u vozu je mirna. Posebnu pažnju privukla je grupa od petnaestak mladih turista iz Austrije i Nemačke, koji su zastoj iskoristili da fotografišu kanjon Morače i okolne planinske predele.

Kako navode putnici, mladi turisti nisu pokazivali nezadovoljstvo zbog neplaniranog prekida putovanja, već su čitavu situaciju doživeli kao avanturu i priliku da uživaju u jedinstvenim prizorima jednog od najatraktivnijih delova pruge Beograd–Bar.

Više informacija o uzroku kvara i nastavku železničkog saobraćaja biće poznato nakon dolaska stručnih ekipa na lice mesta.

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