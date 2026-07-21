Policija u Skoplju podnela je krivične prijave protiv dvojice muškaraca iz tog grada zbog sumnje da su seksualno napali i silovali 32-godišnju državljanku Srbije koja živi u Severnoj Makedoniji.

Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije, sumnja se da su A. M. (41) i J. R. (34) 17. jula ove godine oko 21.45 časova, na putu između Gornjih i Donjih Lisica kod Skoplja, upotrebom fizičke sile i pretnji izvršili krivično delo seksualni napad i silovanje.

Protiv osumnjičenih je po ubrzanom postupku podneta prijava Osnovnom javnom tužilaštvu u Skoplju.

Njima je izrečena mera privremenog oduzimanja putnih isprava, a dalji postupak vodi nadležno tužilaštvo.