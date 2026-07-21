Apelacioni sud pravosnažno je osudio Dinu Ibrahimovića na jedinstvenu kaznu od 16 godina zatvora zbog ubistva Edmonda Mustafe i nedozvoljenog držanja oružja, povećavši mu kaznu za godinu dana u odnosu na prvostepenu presudu.

Apelacioni sud odbio je žalbu branioca Dine Ibrahimovića, a usvojio žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, pa je preinačio presudu Višeg suda u Podgorici u delu koji se odnosi na kaznu.

Prvostepenom presudom od 17. decembra 2025. godine, Dino Ibrahimović bio je osuđen na jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora, odnosno na 14 godina za ubistvo Edmonda Mustafe i dve godine za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja.

Apelacioni sud ocenio je da prvostepeni sud nije u dovoljnoj meri cenio otežavajuću okolnost da je Ibrahimović ranije već osuđivan za isto krivično delo, zbog čega mu je kazna za nedozvoljeno držanje oružja povećana na dve godine i šest meseci.

Uz kaznu od 14 godina za ubistvo, izrečena mu je nova jedinstvena, pravosnažna kazna od 16 godina zatvora, u koju će biti uračunato vreme provedeno u pritvoru.

Ovom odlukom potvrđena je i mera bezbednosti trajnog oduzimanja automatske puške, dva okvira i 28 metaka koji su korišćeni prilikom izvršenja krivičnih dela.

Edmond Mustafa, koji je ubijen 27. februara 2024. godine u Baru, prema navodima medija i informacijama iz istrage, bio je spreman da sarađuje sa tužilaštvom i govori o delovanju organizovanih kriminalnih grupa. Pominjalo se da je pregovarao o dobijanju statusa svedoka-saradnika i da je mogao da svedoči o više teških krivičnih dela. Međutim, taj status nikada nije zvanično dobio.

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