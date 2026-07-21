Bivši šef obezbeđenja predsednika Poljske Karola Navrockog Kšištof "Ridzu" Radzivon izjavio je da je tokom 2025. godine Navrocki možda namerno "bio izložen opasnoj supstanci", nakon što mu je naglo pozlilo tokom predizborne kampanje.

Radzivon, potpukovnik u penziji, rekao je za list "Rzeczpospolita" da je situacija ukazivala na moguće trovanje hranom ili "drugu ozbiljnu reakciju organizma", ali je naglasio da ne može da daje medicinsku procenu.

"Iz moje perspektive, mogu sa velikom verovatnoćom da kažem da je to moglo biti nešto što je izazvalo trovanje želuca ili neku drugu telesnu tegobu", istakao je on, prenosi Polsat News.

Prema njegovim rečima, nakon skupa u Zabkovicama Šljonskim, Navrocki je ušao u autobus, gde je izgubio svest, imao grčeve i povraćao. Kada je obezbeđenje stiglo do njega, bio je ponovo pri svesti i odgovarao je na pitanja.

"Više puta smo insistirali da ode u bolnicu radi ispiranja želuca, ali je Karol Navrocki kategorički odbio", rekao je Radzivon.

On je naveo da je obezbeđenje imalo medicinsku opremu i pripremljene procedure, kao i informacije o najbližoj hitnoj službi, ali da je odlučeno da se slučaj ne prijavljuje javno niti nadležnim organima.

Poljsko tužilaštvo u Švidnici pokrenulo je postupak provere okolnosti događaja, uključujući mogućnost da je zdravstveno pogoršanje predsednika bilo posledica namernog trovanja.

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