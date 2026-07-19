Mirna svakodnevica jedne starice pretvorila se u stravičnu priču koja je šokirala javnost. Nada Kajganić pronađena je mrtva u svom stanu, a istraga koja je usledila otkrila je sumnje da se iza tragedije krije motiv koristoljublja. Zločin koji je potresao Beograd dogodio se 2013. godine

Stan u kojem je Nada Kajganić provodila svoje dane trebalo je da bude mesto sigurnosti i mira. Međutim, iza njegovih vrata dogodio se zločin koji je dugo privlačio pažnju javnosti i istražitelja.

Sedamdesetpetogodišnja Nada živela je mirnim životom. Ljudi koji su je poznavali opisivali su je kao povučenu i opreznu ženu. Niko nije mogao da pretpostavi da će upravo njen dom, mesto gde je trebalo da bude najbezbednija, postati mesto zločina.

Kada je prestala da se javlja porodici i poznanicima, zabrinutost je rasla iz dana u dan. Pozivi su ostajali bez odgovora, a sumnja da se dogodilo nešto loše postajala je sve jača. Ubrzo je obaveštena policija.

Ulazak u stan doneo je najtežu potvrdu strahovanja. Nada Kajganić pronađena je mrtva, a okolnosti njenog stradanja odmah su ukazale da nije reč o prirodnoj smrti.

Policija krenula od poslednjih kontakata

Istražitelji su odmah počeli da sklapaju mozaik poslednjih dana njenog života. Proveravani su telefonski pozivi, kontakti, osobe koje su je posećivale i svi oni koji su na bilo koji način bili povezani sa njom.

Posebna pažnja posvećena je pitanju ko je poslednji video Nadu Kajganić živu i ko je imao pristup informacijama o njenom životu, navikama i imovini.

Inspektori su pokušavali da odgovore na najvažnija pitanja: ko je imao motiv, ko je znao detalje iz njenog života i šta se dogodilo u trenutku kada su se vrata njenog stana zatvorila.

Tragovi doveli do osobe iz njenog okruženja

Tokom istrage pažnja policije usmerena je na Gordanu J., vlasnicu agencije za nekretnine koja je ranije sarađivala sa Kajganićevom.

Prema navodima tužilaštva, sumnjalo se da je poslovni odnos omogućio osumnjičenoj da sazna informacije o životu i imovini Nade Kajganić. Kao mogući motiv zločina pominjana je materijalna korist.

Slučaj je dodatno uznemirio javnost jer je otvorio pitanje koliko opasna može biti zloupotreba poverenja i koliko daleko neko može otići kada mu je novac važniji od ljudskog života.

Istraga koja je trajala mesecima

Policija je detaljno analizirala sve prikupljene dokaze. Svaki trag iz stana, svaki razgovor i svaka informacija proveravani su kako bi se rekonstruisalo šta se dogodilo u poslednjim trenucima života Nade Kajganić.

Nakon hapšenja osumnjičene, predmet je dospeo pred sud. Tokom postupka izvođeni su dokazi, saslušavani svedoci i razmatrani detalji istrage.

Tužilaštvo je zastupalo tvrdnju da je ubistvo bilo povezano sa željom za pribavljanjem imovinske koristi, dok je sud na osnovu izvedenih dokaza doneo odluku.

Epilog slučaja

Viši sud u Beogradu osudio je Gordanu J. na 15 godina zatvora zbog ubistva Nade Kajganić, a presudu je kasnije potvrdio i Apelacioni sud u Beogradu.

Slučaj Nade Kajganić ostao je jedan od upečatljivijih predmeta domaće crne hronike. Javnost je posebno pogodila činjenica da je, prema navodima iz sudskog postupka, tragedija bila povezana sa osobom koja je bila u njenom okruženju.

Iza jednog stana, jedne istrage i jednog ugašenog života ostala je priča o zločinu koji je potresao Beograd i još jednom pokazao koliko posledice pohlepe mogu biti tragične.