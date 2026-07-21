Osveživači prostora i automatski sprejevi za kupatilo često nisu jeftini, a mnogima smetaju njihovi intenzivni, veštački mirisi. Zbog toga sve više ljudi bira jednostavne kućne trikove koji mogu doprineti prijatnijem mirisu u domu bez dodatnih troškova i preterane upotrebe hemikalija.

Jedan od najpopularnijih trikova uključuje samo dve stvari koje većina već ima kod kuće – rolnu toalet papira i eterično ulje.

Kako se izvodi trik?

Potrebno vam je:

jedna nova rolna toalet papira,

eterično ulje po izboru.

Postupak traje svega nekoliko sekundi:

Nakapajte tri do pet kapi eteričnog ulja na unutrašnju kartonsku tubu rolne. Vodite računa da ulje ne dospe na sam papir, već isključivo na karton. Vratite rolnu na držač i koristite je kao i obično.

Zašto ovaj trik funkcioniše?

Kartonska tuba u sredini rolne upija eterično ulje i postepeno oslobađa njegov miris u prostoriju.

Svaki put kada se papir odmotava, rolna se okreće, što stvara blago strujanje vazduha i pomaže da se miris ravnomerno širi kroz kupatilo. Na taj način prostor može duže zadržati prijatan i blag miris bez upotrebe klasičnih osveživača.

Koliko dugo traje efekat?

Miris obično traje dok se ne potroši cela rolna toalet papira, mada to zavisi od vrste eteričnog ulja, broja nakapanih kapi i učestalosti korišćenja.

Kada postavite novu rolnu, dovoljno je da ponovite isti postupak sa nekoliko kapi eteričnog ulja.

Koja eterična ulja su dobar izbor?

Za kupatilo se najčešće koriste:

lavanda, koja pruža umirujući miris,

limun i narandža za osećaj svežine,

eukaliptus, koji daje osvežavajuću aromu,

nana, za intenzivniji i hladniji miris.

Ovaj jednostavan trik ne može zameniti redovno provetravanje i održavanje higijene kupatila, ali može biti praktičan način da prostor između čišćenja zadrži prijatan, prirodan miris.