Porodica, prijatelji i meštani Banatskog Brestovca danas će na večni počinak ispratiti Dragana P. (31), koji je zajedno sa prijateljem Aleksandrom F. (40) nastradao u eksploziji ručne bombe u dvorištu porodične kuće u Starčevu. U nesreći je teško povređen i njihov prijatelj S. V.

Sahrana Dragana P. biće održana danas u 14.30 časova u Banatskom Brestovcu. Iako je rođen u Starčevu, poslednjih nekoliko godina živeo je u Banatskom Brestovcu, zbog čega je porodica odlučila da bude sahranjen u tom mestu. Od njega su se čituljama oprostili majka, brat i brojna rodbina.

Podsetimo, tragedija se dogodila u petak oko 22 časa u dvorištu porodične kuće u Starčevu, gde se okupilo društvo kako bi proslavili 40. rođendan Aleksandra F.

Prema dosadašnjim saznanjima, tokom druženja i roštiljanja aktivirana je ručna bomba, usled čega je došlo do snažne eksplozije.

Okupilo se društvo u dvorištu, slušali su muziku i veselili se. Tada je, navodno, neko od njih uzeo bombu kako bi se našalio i došlo je do jake eksplozije. Geleri su čak probili kapiju dvorišta - rekao je ranije izvor upoznat sa istragom.

Dragan P. preminuo je na licu mesta, dok je Aleksandar F. sa teškim povredama prevezen iz Pančeva u Beograd. Lekari su mu amputirali deo noge, ali je uprkos velikim naporima preminuo nekoliko sati kasnije.

Treći povređeni, S. V., i dalje je na lečenju, a lekari prate njegovo zdravstveno stanje.

Meštani Starčeva i Banatskog Brestovca ne kriju tugu zbog tragedije.

Dragan je bio divan momak. Radio je i u pekari, svi su ga znali kao vrednog i poštenog mladića. Aleksandar je takođe bio dobar čovek. Niko ne može da poveruje da se ovako nešto dogodilo - ispričao je jedan od njihovih poznanika.

Prema rečima meštana, Aleksandar je dan pre tragedije proslavio 40. rođendan, a prijatelji su se naredne večeri okupili kako bi nastavili slavlje, koje se završilo nezapamćenom tragedijom.