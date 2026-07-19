Slučaj majke D. B. iz Novog Sada prvi put je potresao javnost 2015. godine, kada je osumnjičena da je neposredno nakon porođaja usmrtila svoje novorođenče i pokušala da sakrije tragediju od članova porodice.

Prema tadašnjim navodima iz istrage, D. B. je živela u vanbračnoj zajednici i ukućanima nije govorila da je trudna. Navodno ih je uveravala da ima zdravstvene probleme i hormonski poremećaj, dok je trudnoću skrivala.

Slučaj je otkriven kada joj je nakon porođaja pozlilo i kada je prebačena u bolnicu. Lekari su utvrdili da se porodila, nakon čega su obavešteni policija i tužilaštvo. Prema navodima tadašnjih medija, beba je pronađena umotana u krpe i sakrivena u veš-mašini.

Njen suprug je tada tvrdio da nije znao da je njegova žena trudna i branio je navodima da ona nije imala nameru da povredi dete. On je izjavljivao da nije primetio trudnoću i da je bio u šoku kada je saznao šta se dogodilo.

Tokom istrage D. B. je, prema pisanju medija, tvrdila da nije znala da je trudna i da se dete rodilo mrtvo, dok su istražni organi proveravali sve okolnosti događaja i čekali rezultate veštačenja.

Godinama kasnije, njeno ime ponovo se pojavilo u medijima zbog novog slučaja u kojem se sumnjalo na njenu umešanost u smrt deteta. Zbog toga je javnost ovaj slučaj povezala sa prethodnom tragedijom, a priča o ženi iz Novog Sada ponovo je dospela u žižu interesovanja.

Ipak, za konačan epilog oba slučaja ključne su sudske odluke. Dok je prvi slučaj ostao upamćen po šokantnim detaljima istrage, za javno dostupne izvore nije potvrđena pravosnažna presuda protiv D. B. za taj događaj.

Slučaj je ostao jedan od najpotresnijih primera iz crne hronike Novog Sada, jer je otvorio brojna pitanja o porodičnim odnosima, skrivanju trudnoće i okolnostima koje mogu dovesti do tragedije.