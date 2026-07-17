Kako je saopštio MUP Srbije, pripadnici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa Policijskom upravom u Sremskoj Mitrovici i Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, identifikovali su korisnika naloga "Faraon" kao M. R. (1995) iz Sremske Mitrovice.

Prema navodima MUP-a, protiv njega su tokom 2025. i 2026. godine već podnete krivične prijave zbog sumnje na izvršenje krivičnih dela nedozvoljene polne radnje i polnog uznemiravanja, nakon što je, kako se navodi, pokušao obljubu više maloletnih devojčica.

Pretres stana i oduzimanje uređaja

Po nalogu nadležnog tužilaštva, osumnjičeni je istog dana doveden u prostorije Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici.

Nakon toga izvršen je pretres stana i drugih prostorija koje koristi, a elektronski uređaji su privremeno oduzeti radi veštačenja.

Iz MUP-a ističu da će Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, nastaviti da preduzima mere usmerene na otkrivanje i procesuiranje svih oblika seksualne eksploatacije i zlostavljanja dece na internetu.

Dodaje se i da se paralelno sprovode preventivne aktivnosti sa ciljem stvaranja bezbednijeg digitalnog okruženja za decu.

Šta to znači?

Oduzeti elektronski uređaji biće predmet forenzičkog veštačenja, koje bi moglo da pruži dodatne informacije relevantne za postupak. O daljim koracima odlučivaće nadležno tužilaštvo.

Šira slika

Borba protiv seksualne eksploatacije dece na internetu jedan je od prioriteta Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, koja u saradnji sa tužilaštvima redovno postupa po prijavama i sadržajima objavljenim na društvenim mrežama.

Izvor: MUP Srbije / Dnevnik