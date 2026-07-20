Večeras u 21 čas počinje superfinale rijalitija"Elita 9" koji mesecima unazad intrigira javnost. Tik pred sam početak finala, oglasila se direktorka zabavnog programa Televizije Pink Milica Mitrović koja je pokazala kako izgleda čuveno imanje.

Milica je na Instagramu podelila kadrove iz Šimanovaca i pokazala spektakularnu dekoraciju od koje zastaje dah. Nema sumnje da se nije štedelo kada je reč o najvažnijoj noći u "Eliti 9", pa su mislili na svaki detalj. Imanje je prepuno cvetnih aranžmana, među kojima preovlađuju raskošni buketi ruža, dok je ostatak u roze i ciklama tonovima, a svuda su perlice i sveće.

- Spremni - napisala je kratko Milica u opisu videa koji je za kratko vreme dobo dosta lajkova i pozitivnih komentara.

Milica Mitrović, direktorka programa TV Pink, objavila je na svom instagram profilu kako možete glasati za svog favorita u Eliti, a to možete učiniti na sledeći način:

Takođe, Milica Mitrović na svom instagram profilu podelila je da je kasting za novu sezonu, "Elitu 10", uveliko otvoren.

BONUS VIDEO:





