Jedan od zločina koji je potresao Niš dogodio se 1. oktobra 2012. godine, kada je ubijen Slobodan M. (62), vlasnik poznatog lanca mesara „Dakom“. Tri godine kasnije, sudski postupak dobio je epilog, a za ovaj zločin osuđena su braća Marko D. i Ivica D.

Slobodan M. ubijen je u selu Mramor kod Niša, u blizini stočne pijace. Prema presudi, ubistvo je bilo pripremano unapred, a motiv zločina, kako je utvrđeno tokom postupka, bila je osveta zbog imovinskog spora.

Prema navodima iz presude, braća D. su pre zločina pripremala izvršenje dela, a na dan ubistva koristili su vozilo sa lažnim registarskim oznakama. Slobodan M. je tog jutra krenuo svojim poslom, ne sluteći da ga čeka zaseda.

Kako je utvrđeno tokom postupka, napadač ga je sačekao u blizini stočne pijace u Mramoru i ispalio hice iz vatrenog oružja. Zadobijene povrede bile su smrtonosne i Slobodanu M. nije bilo spasa.

Tokom istrage prikupljeni su brojni dokazi, među kojima su bili telefonski podaci i drugi tragovi koji su, prema zaključku suda, ukazivali na umešanost osumnjičenih. Braća D. su tokom postupka negirala krivicu, ali je sud nakon izvedenih dokaza doneo osuđujuću presudu.

Viši sud u Nišu je Marka D. prvostepeno osudio na 20 godina zatvora zbog teškog ubistva, dok je Ivica D. dobio 10 godina zatvora zbog pomaganja u izvršenju krivičnog dela.

Kasnije je Apelacioni sud u Nišu preinačio odluku i Marku D. povećao kaznu na 30 godina zatvora, čime je ovaj slučaj dobio konačan sudski epilog.

Ubistvo Slobodana M. ostalo je upamćeno kao jedan od težih zločina na području Niša, jer je prema sudskoj odluci bilo reč o planiranom napadu motivisanom osvetom.