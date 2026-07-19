Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas kod naplatne rampe Šimanovci, u smeru ka Beogradu. U sudaru više vozila ima povređenih, a zbog udesa su formirane velike kolone i saobraćaj je privremeno obustavljen.

Prema prvim informacijama, do nezgode je došlo kada je u blizini naplatne rampe Šimanovci došlo do sudara više vozila. Za sada nije poznat tačan uzrok nesreće, a nadležni organi obavljaju uviđaj kako bi utvrdili sve okolnosti.

Na mesto nesreće upućene su ekipe Hitne pomoći i policije. Prema prvim informacijama, nekoliko osoba je povređeno, ali stepen njihovih povreda za sada nije poznat.

Zbog udesa se stvaraju velike gužve, a vozačima se savetuje dodatni oprez i korišćenje alternativnih pravaca ukoliko je moguće.

Policija apeluje na vozače da poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu uslovima na putu, posebno na deonicama gde je zbog nesreće otežano odvijanje saobraćaja.

Više informacija biće poznato nakon završetka uviđaja.

Alo/ Blic