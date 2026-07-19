Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas kod naplatne rampe Šimanovci, u smeru ka Beogradu. U sudaru više vozila ima povređenih, a zbog udesa su formirane velike kolone i saobraćaj je privremeno obustavljen.
Prema prvim informacijama, do nezgode je došlo kada je u blizini naplatne rampe Šimanovci došlo do sudara više vozila. Za sada nije poznat tačan uzrok nesreće, a nadležni organi obavljaju uviđaj kako bi utvrdili sve okolnosti.
Na mesto nesreće upućene su ekipe Hitne pomoći i policije. Prema prvim informacijama, nekoliko osoba je povređeno, ali stepen njihovih povreda za sada nije poznat.
Zbog udesa se stvaraju velike gužve, a vozačima se savetuje dodatni oprez i korišćenje alternativnih pravaca ukoliko je moguće.
Policija apeluje na vozače da poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu uslovima na putu, posebno na deonicama gde je zbog nesreće otežano odvijanje saobraćaja.
Više informacija biće poznato nakon završetka uviđaja.
Alo/ Blic
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