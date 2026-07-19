U selu Taskovići kod Gadžinog Hana danas oko 14.30 časova dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj je više osoba povređeno.

U Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Niš dovezena su tri pacijenta — žena rođena 2001. godine, dete rođeno 2019. godine i muškarac rođen 1988. godine, potvrđeno je za Tanjug u UC UKC Niš.

Prema informacijama lekara, svi povređeni su svesni, komunikativni i trenutno stabilnog zdravstvenog stanja. U toku je kompletna dijagnostika, nakon koje će biti poznat stepen njihovih povreda.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo kada su se sudarili putničko vozilo marke „škoda“ i teretno vozilo marke „zastava“.

Na lice mesta izašle su ekipe hitne pomoći i nadležnih službi, koje su obavile intervenciju i rade na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do udesa.

Prema navodima pojedinih beogradskih medija, u ovoj saobraćajnoj nesreći jedna osoba je izgubila život. Zvanične informacije o stradaloj osobi, kao i tačan uzrok nesreće, biće poznati nakon završetka uviđaja.